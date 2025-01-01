ООН днес обяви, че е успяла да потвърди смъртта на 103 мирни граждани в Ливан, убити след примирието с Израел през ноември 2024 г., и призова за незабавно прекратяване на военните действия, предаде Франс прес.

"Все още виждаме опустошителните последици от въздушните удари и атаките с дронове срещу жилищни райони и близо до мироопазващите сили на ООН на юг" в страната, заяви върховният комисар на ООН за правата на човека Фолкер Тюрк.

Той призова за възобновяване на усилията за постигане на трайно примирие, повече от десет месеца след влизане в сила на споразумението за спиране на огъня.

"Семействата нямат възможност да започнат възстановяването на домовете и на начина на живот, който са водели, и все още са изправени пред явна опасност от бъдещи удари. Стотици разрушени училища, медицински центрове, места за поклонение и друга гражданска инфраструктура остават неизползваеми или в най-добрия случай – частично използваеми", заяви Тюрк.

Израел продължава да бомбардира Ливан почти ежедневно, заявявайки, че ударите му са насочени срещу бойци или съоръжения на "Хизбула", въпреки примирието, което трябваше да сложи край на продължилите повече от година военни действия, включително два месеца открита война с подкрепяната от Иран групировка.

Канцеларията на върховния комисар заяви, че е успяла да потвърди смъртта на 103 цивилни граждани от ноември 2024 г. до края на септември тази година на ливанска територия. В Израел не се съобщава за смъртни случаи след изстреляни снаряди от ливанска територия след сключване на примирието.