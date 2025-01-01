Най-малко петима души загинаха днес и 21 бяха ранени при експлозия в джамия на алауитското малцинство в сирийския град Хомс, предаде Ройтерс, като цитира информация на сирийската агенция САНА, която се позовава на Наджиб ан Насан, представител на сирийското здравно министерство.

Данните са предварителни, което означава, че е възможно тези цифри да нараснат, отбелязва агенцията.

Пресслужбата на град Хомс съобщи, че взривното устройство е избухнало в джамията "Имам Али бин Таиб". Силите за сигурност са отцепили района.

Сирийски държавни медии информират, че силите за сигурност са отцепили района, където е започнало разследване.

Представители на местната власт изложиха пред Ройтерс версия за атентатор самоубиец. Другото основно предположение е за заложени предварително бомби.

Засега никой не е поел отговорност за нападението. Сирия беше разтърсена от няколко епизода на насилие между религиозни общности, след като дългогодишният лидер Башар Асад, член на алауитското малцинство, бе свален от власт от бунтовническа офанзива миналата година и заменен от правителство, водено от членове на сунитското мюсюлманско мнозинство.

В началото на този месец двама американски войници и цивилен преводач бяха убити в централна Сирия от нападател, който според властите е предполагаем член на сунитската организация "Ислямска държава".