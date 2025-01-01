Част от жителите на украинския град Николаев и неговите предградия останаха без ток тази нощ след руско нападение с дронове, предаде Укринформ, позовавайки се на публикация в приложението "Телеграм" на началника на Николаевската областна военна администрация Виталий Ким.

"През изминалата нощ врагът атакува град Николаев и предградията му с няколко щурмови дрона - по предварителни данни безпилотни летателни апарати от типа "Мълния". В резултат от нападението имаше частично прекъсване на електроснабдяването на потребителите в района на Николаев. Към момента повечето от потърпевшите вече имат ток. Няма пострадали", написа Ким.

По думите му руските сили са нанесли снощи удари с ракети по град Очаков, като има щети по 11 къщи и 8 превозни средства.