Москва анализира предложенията за мирен план за Украйна, представени на руския президент Владимир Путин от специалния пратеник Кирил Дмитриев, съобщиха световните агенции, като се позоваха на изявление на Кремъл.

„Анализираме този материал, а после, в зависимост от това какво решение ще вземе държавният глава, ще продължим разговорите с американците“, каза прессекретарят на Путин, Дмитрий Песков.

Дмитриев участва миналия уикенд в преговори в Маями за урегулирането на конфликта в Украйна със Стив Уиткоф, специален пратеник на Доналд Тръмп, както и с Джаред Къшнър, зет на американския президент. Отделно американците се срещнаха с главния преговарящ от страна на Украйна Рустем Умеров и с европейски представители в опит да бъде намерена формула за мир в Украйна.

Песков добави, че Путин е изпратил на президента на САЩ Доналд Тръмп поздравителна телеграма по случай Рождество Христово. По думите му засега не се планира разговор между двамата лидери.

Той нарече коледното послание на украинския президент Володимир Зеленски „некултурно“ и „злобно“.

„Днес мечтата на всички ни е една. И си намисляме едно желание – едно за всички нас. „Да пукне дано“, ще си каже всеки наум, но когато се обръщаме към Бога, разбира се, молим за нещо по-голямо. Молим за мир за Украйна. Борим се за него. И се молим за него. И го заслужаваме“, каза вчера Зеленски.