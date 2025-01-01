Силни дъждове обхванаха големи части от Калифорния по Коледа, предизвиквайки наводнения и свлачища и оставяйки трима загинали, съобщи Би Би Си.

Очакваше се бурите да продължат и на 26 декември, като някои райони на окръг Лос Анджелис получиха до 27 см дъжд, което наложи евакуации и временно затваряне на основни пътища. Екипите на спешните служби са извършили няколко спасителни операции, включително за хора, закъсали в превозни средства при повишаване на водите.

Губернаторът на Калифорния Гавин Нюсъм обяви извънредно положение в Лос Анджелис и други южнокалифорнийски окръзи на 24 декември. Около 100 000 души останаха без електричество към четвъртък вечерта (25 декември), а Американският център за прогнозиране на времето предупреди за възможни множество внезапни наводнения и потенциални проблеми с по-големите реки.

#CaliforniaStorms battered on #ChristmasEve as mudslides flasflooding triggered Emergency & Evacuations.

Road connectivity was blocked leading to chaos among commuters rushing back home.

At least 3 were killed.@nypost pic.twitter.com/ny9Q7t8MDt — Dr. Subhash (@Subhash_LiveS) December 26, 2025

Първите жертви включват 64-годишен мъж от Сан Диего, убит от паднало дърво, и 74-годишен човек, който загина през уикенда, когато полицията се опитвала да го спаси от наводнено превозно средство в град Рединг. На 22 декември жена на около 70 години загина, след като била повлечена в океана от голяма вълна в държавния парк MacKerricher в окръг Мендосино.

Евакуационни предупреждения бяха в сила за някои жители на окръг Сан Бернардино, а за района на Сан Франциско бе издадено предупреждение за внезапни наводнения в четвъртък сутринта (25 декември). Скоростите на вятъра в района на залива надхвърлиха 160 км/ч, според обсерватория близо до Сан Хосе.

В Алтадена, близо до Лос Анджелис, свлачище блокира улица след наводнение в зона, засегната от пожари по-рано през януари, които намалили способността на почвата да поема вода. Кметът на Лос Анджелис Карън Бас обяви извънредно положение и предупреди жителите да бъдат внимателни на пътищата, особено по време на натоварените празнични пътувания.

Според Си Би Ес бурите са причинени от няколко атмосферни реки, носещи големи количества влага от тропиците по време на една от най-натоварените пътувания седмици в годината.