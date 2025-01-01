В Деня на бащата – 26 декември, бащи от Пловдив са подготвили акция на Главната улица ул. “Княз Александър I Батенберг” от 12.00 ч.

Коледа е време за семейство. Но много от нас няма да бъдат с децата си на тези празници. Не защото не искаме, не защото сме заети, а защото системата ни е поставила в графата „родители за уикенда“. Вместо да стоим пред празните детски стаи в домовете си, ние ще бъдем на площада. За да покажем, че бащата е родител, а не просто посетител в живота на детето си. За да подарим усмивка на повече деца, призовават родители от Пловдив.

Бащи протестираха в Пловдив за справедливи родителски права (СНИМКИ)

"Каним всички деца и родители на Пловдив. Елате да отбележим заедно Деня на бащата. Подготвили сме музика, усмивки и подаръци за малчуганите. Елате, за да ви подарим жеста и вниманието, които не ни е позволено да дадем на собствените си деца днес.Нека заедно покажем, че всяко дете заслужава да расте с обичта и на двамата си родители", пишат организаторите.