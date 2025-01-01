Бащи от Сдружението „Гласът на бащите“ протестираха пред Съдебната палата в Пловдив срещу съдебните решения, касаещи родителските права.

Събрали сме тук, защото сме недоволни от работата на съда и от начина, по който се прилагат законите и се вземат съдебни решения, касаещи родителските права и интереса на децата, в частност разпределението на родителските права при разделени родители", каза Делян Атанасов, организатор.

БТА

"Обикновено детето се дава на единия родител, а другият - предимно бащата, почти няма достъп до него или може да го вижда само два уикенда в месеца. Смятаме, че това е вредно за децата, те трябва да могат да контактуват и с двамата си родители, които да се грижат за тях", каза Атанасов.

И добави, че по закон и двамата родители имат равни права и отговорности към детето и е неморално да се отнема дете от родител, без той да е сторил нищо лошо.

Делян Атанасов отправи въпрос към съдиите дали биха се съгласили да се откажат от собствените си деца и да ги гледат само два пъти в месеца за по два дни и защо очакват от други родители да се откажат от децата си.

„Аз съм тук заради моето съдебно решение, според което имах право да виждам сина си само 20 часа в месеца до навършването му на 5 години. Това абсурдно решение обжалвах и бе отменено от Окръжен съд-Пловдив“, каза Атанасов.

Децата трябва да поддържат връзка и с двамата си родители пълноценно, а това няма как да стане за четири дни в месеца. Лично мен биха удовлетворили съдебни решения, според които детето да може да общува и прекарва относително еднакво време и с двамата си родители или минимум 10 дни в месеца, за да се създаде нормална връзка и взаимоотношения между неотглеждащ родител и дете. Важно е да може и двамата родители пълноценно да участват във възпитанието, в грижата и всичко, свързано с детето, смята той.

"Има проектозакон за споделеното родителство, който отлежава в Народното събрание. Искаме да се ускори работата по неговото приемане, защото говорим за деца и за тяхната психика, да не да се отчуждават от единия родител и да растат като сираци, защото виждат баща си два пъти в месеца", коментира Иванка Карпарова.

На протеста присъства и Пенко Митев, който разказа, че заедно с бившата си съпруга са се договорили по взаимно съгласие за споделено родителство и двамата да се грижат за детето и то да прекарва поравно време и с майка си, и с баща си. „Тук съм, за да покажа добрия пример.

Това е възможно, ако има разбирателство между двамата родители в името на детето и то се постави на първо място“, каза Пенко Митев. И добави, че вече една година практикува споделено родителство и няма никакъв проблем, детето се чувства прекрасно, просто има два дома и две детски стаи, а играчките са дублирани.

В заключение той изтъкна, че е много важно да се говори пред детето само добро за майката и съответно тя да говори с добро за бащата. "Нека не се харесваме помежду си, всеки вече има свой живот, но е важно детето да се постави на първо място и е важно то да вижда, че има двама стабилни родители", отбеляза Митев.