Продължава възстановяването на щетите след ураганния вятър в ямболското село Меден кладенец, който вчера рано сутринта нанесе поражения по покриви на къщи, стопански постройки и общински сгради в населеното място.

Към момента ситуацията е спокойна, няма бедстващи. Това каза заместник-кметът на община Тунджа Тодор Налбантов.

„С общинските работници започваме възстановяването от общинските сгради - кметството, читалището и здравната служба, но сме готови да помогнем и на всички самотни възрастни хора. Очакваме, който има щети да се обади на кмета на селото.

Всеки е претърпял някакви материални щети в къщата си, но не е нещо фатално“, посочи Налбантов. По думите му общинските сгради са застраховани, но не и повечето от къщите в селото.

Още вчера са разчистени падналите дървета, възстановено е и електрозахранването на селото, след като бурята повали седем електрически стълба, припомни той. „Благодарим на EVN, те реагираха веднага - до час беше възстановено захранването в част от селото. Малко се позабавиха нещата, където бяха падналите стълбове, но до вечерта вчера всички имаха ток, даже и уличното осветление работи“, каза зам.-кметът.

На 8 януари сутринта, ураганен вятър, придружен с дъжд, премина през селото. За няколко минути бурята отнесе керемиди и капаци от покриви, начупи дървета и клони, повали електрически стълбове и накъса проводници.