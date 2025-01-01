Обявиха частично бедствено положение в село Гелеменово. Това съобщи кметът на Община Пазарджик Петър Куленски.

Заради обилните валежи река Телки дере рязко е повишила нивото си и в най-ниската точка на селото дигата е преляла.

Наводнени са приземните етажи и дворовете на няколко имота.

Благодарение на бързата реакция на кметовете на Гелеменово и Сарая, на екипите на Напоителни системи, МВР, Пожарната, областна управа, доброволци, както и на собствениците на кариери и строителни фирми, които предоставиха строителна механизация и скална маса, дигата на Телки дере беше укрепена в компрометираните участъци и бяха предотвратени по-сериозни последици за населеното място, каза още Кукленски.

Екипи на Напоителни системи ще продължат да работят по укрепване на дигата и тази нощ, като нивото на водата вече започва да се понижава, посочи той.

През следващите дни междуведомствена комисия ще направи оглед на щетите и ще бъдат поетапно остранявани.