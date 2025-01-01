На втория ден от Рождество Христово, 26 декември, в България се отбелязва Денят на бащата.

26 декември е християнският празник Събор на Пресвета Богородица. На този ден православната църква събира вярващите и възхвалява с благодарствени слова Божията майка – Дева Мария. Честват се и Свети Йосиф Обручник, земният баща на Исус, Свети цар Давид, Свети Яков, брат Божий, пръв християнски епископ на град Йерусалим.



Според Библията Йосиф е от царски род, но живеел като дърводелец и в добродетелна бедност. След като останал вдовец на 80 години, на него му била поверена честта на младата Мария - бъдещата майка на Спасителя. Той бил призован да я пази и защитава в нейната свещена мисия - чрез непорочно зачатие да роди Исус. Йосиф отнесъл подигравки, задето бил на преклонна възраст, а младата му жена била родила, но той устоял, защото Божията воля му давала сили.



Йосиф живял до 110 години в праведен живот и честен труд. Бил добър земен баща на Спасителя и такъв завет оставя празникът на св. Йосиф, денят на бащата. Бащите са опора и сигурност на семейството, трябва да го издържат с честен труд и грижа.



Денят на бащата съществува почти навсякъде по света в чест и прослава на бащите и бъдещите бащи.

В различните страни се празнува по различен начин и на различни дати. Според католическата традиция празникът се чества на деня на св. Йосиф — 19 март, но в повечето страни денят на бащата е светски празник и се празнува на различни дати.



В България се чества на 26 декември, денят, в който православната църква чества св. Йосиф.



Имен ден на 26 декември празнуват Давид, Давидка, Йосиф, Йосифа, Дачо, Дацо, Жозеф, Жозефина.