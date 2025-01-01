Руски съд осъди Сергей Удалцов, критик на руския президент Владимир Путин, на 6 години затвор, предаде Асошиейтед прес. Присъдата беше наложена по обвинения за оправдаване на тероризма.

Удалцов е лидер на движение „Ляв фронт“, което се противопоставя на Путин и е свързано с руската Комунистическа партия. Удалцов беше арестуван миналата година.

Според независимия руски новинарски сайт „Медиазона“ обвиненията срещу Удалцов произтичат от публикация, която той постнал онлайн в подкрепа на друга група руски активисти, обвинявани от властите, че са създали терористична организация. Тези активисти бяха осъдени по-рано през месеца на между 16 и 22 години затвор.

Удалцов определи повдигнатите му обвинения като изфабрикувани. Той определи съдебното решение като срамно.

Съгласно решението на съда Удалцов ще излежи присъдата в наказателна колония при масксимално строг тъмничен режим.

Удалцов беше влиятелна опозиционна фигура в Русия по време на масовите протести през 2011-2012 г., породени от информациите за широкомащабни измами на парламентарните избори. През февруари 2012 г. той участва в митинг, който тогавашният президент Дмитрий Медведев проведе заедно с редица опозиционни фигури.

Руските власти засилиха репресиите срещу дисидентите и свободата на словото, след като Кремъл изпрати войски в Украйна. През декември 2023 г. съд в Москва осъди Удалцов на 40 часа принудителен труд за нарушаване на процедурите, свързани с организирането на митинг, след като той беше задържан на Червения площад, където се опита да разгърне знаме с образа на съветския диктатор Йосиф Сталин.

Удалцов беше вкаран в затвора и през 2014 г. и осъден на 4 години и половина по обвинения, свързани с ролята му в организирането на демонстрация срещу Путин през 2012 г., която прерасна в бурни протести. Той беше освободен през 2017 г.