Президентът на САЩ Доналд Тръмп е ангажиран с успеха на унгарския премиер Виктор Орбан, защото неговото лидерство е критично важно за американските национални интереси, заяви днес държавният секретар Марко Рубио, като по този начин оказа силна подкрепа на дългогодишния унгарски лидер, който ще се яви на избори през април, предаде Ройтерс.

На съвместна пресконференция с Орбан в Будапеща Рубио каза, че американските отношения с Унгария навлизат в „златна ера“, но изглежда обвърза тази своя оценка с оставането на власт на Орбан.

„Президентът Тръмп е дълбоко ангажиран с вашия успех, защото вашият успех е наш успех“, заяви Рубио, застанал рамо до рамо с Орбан. „Искаме тази страна да се развива добре. Това е в наш национален интерес, особено докато Вие сте премиерът и лидерът на тази страна“, добави американският държавен секретар.

Рубио, който също така е съветник на Тръмп по въпросите на националната сигурност, е на двудневна обиколка в Централна Европа, включваща посещения в Словакия и Унгария, чиито консервативни лидери поддържат топли отношения с Тръмп и критикуват ЕС.

Орбан на пресконференция с Тръмп: Западът не е единен по украинския въпрос

Очаква се парламентарните избори на 12 април да бъдат доста оспорвани, а Орбан ще се изправи пред най-сериозното изпитание, откакто партията му ФИДЕС дойде на власт след убедителна победа през 2010 година.

Вотът ще има сериозни последици за Европа и за набиращите сили консервативни и крайнодесни политически движения, отбелязва Ройтерс.

Орбан отдавна е един от най-близките съюзници на Тръмп в Европа и често влиза в конфликт с ЕС по различни въпроси, като в същото време поддържа топли отношения с Русия и критикува Украйна.

За мнозина привърженици на крайната десница в САЩ Орбан е образец за строга политика срещу имиграцията и подкрепа за християнския консерватизъм, който и американският президент трябва да следва.