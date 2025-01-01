Западът не е единен по украинския въпрос, заяви унгарският премиер Виктор Орбан по време на съвместна пресконференция с президента на САЩ Доналд Тръмп, като изтъкна, че единствено американското и унгарско правителство са настроени за мир, предаде унгарската новинарска агенция МТИ.

Орбан изрази убеждение, че основният въпрос е дали Западът е единен по украинския въпрос. Той приветства мирните усилия на Тръмп, като допълни, че Брюксел и Европейският съюз вярват, че Украйна ще спечели на бойното поле.

Орбан каза, че без натиска, оказан от администрацията на САЩ при Джо Байдън през 2022 г., Европа нямаше да заеме толкова категорична позиция по отношение на войната, каквато заема днес, като много държави щяха да откажат да предоставят нещо повече от хуманитарна подкрепа. „Правителството на САЩ обаче тогава ги притисна да подкрепят войната, така че трябва да възстановим нещо, което е разрушено“, заяви той. Унгарският премиер каза още, че разбира ангажимента на Тръмп да спре войната.

Тръмп приема Орбан в Белия дом

Орбан изрази готовността си да допринесе за мирните усилия на Тръмп, добавяйки, че Западът е допуснал „огромна грешка“ във връзка с конфликта. Според него, тъй като Унгария граничи с Украйна, приносът на Будапеща към американските мирни усилия също има значение. На въпрос как руският президент Владимир Путин може да бъде притиснат да преговаря за прекратяване на войната, Орбан отбеляза, че има „някои идеи“, които би споделил с Тръмп.

„Няма съмнение, че ако по това време името на американския президент беше Доналд Тръмп, нямаше да има война между Украйна и Русия. Това е ясно“, категоричен бе Орбан.

Премиерът заяви, че основна тема е как да се обясни какви ще бъдат последствията за Унгария, ако не получава петрол и газ от Русия, отбелязвайки, че това е жизненоважно за страната, защото суровините се доставят по тръбопровод. Същевременно той припомни, че 90% от унгарските домакинства се отопляват с газ.

Орбан заяви същевременно, че е пристигнал във Вашингтон, за да отвори нова глава в отношенията между Унгария и САЩ. Той каза, че благодари на Тръмп и администрацията му за поправянето на вредата, нанесена върху двустранните връзки от администрацията на Джо Байдън.