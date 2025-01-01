Унгарският премиер Виктор Орбан ще гостува на президента на САЩ Доналд Тръмп в Белия дом. Въпреки близките лични отношения и идеологическата им близост двамата ще трябва да обсъдят няколко сериозни разногласия, най-вече по темата петрола от Русия.

Първоначалните планове на Орбан да бъде домакин на среща на върха между Тръмп и руския президент Владимир Путин в Будапеща бяха отложени, а фокусът на визитата ще падне върху възможно изключение от американските санкции срещу руската енергетика.

Източници от унгарското правителство, цитирани от РСЕ, посочват, че сделката изглежда вероятна, тъй като вече съществува европейски прецедент – Германия временно освободи свое подразделение на „Роснефт“ от санкции.

Орбан: Търсим начини да заобиколим санкциите на САЩ срещу руски петролни компании

Миналия месец Вашингтон наложи санкции на „Роснефт“ и „Лукойл“ в опит да принуди Путин да седне на масата за преговори за прекратяване на повече от тригодишната война в Украйна. Този ход излага на риск от вторични санкции всички, които продължат да търгуват с двете компании.

Тръмп вече предупреди, че може да наложи допълнителни мита на държави, които купуват руски петрол, и призова страните от НАТО да спрат вноса му. Макар да не спомена поименно Унгария, американският посланик в НАТО Мат Уитакър заяви, че Будапеща не е предприела никакви стъпки за намаляване на зависимостта си от руските енергийни доставки.

Орбан не крие недоволството си. Той заяви, че според Унгария санкциите са твърде строги и че спирането на руския петрол би било катастрофално за унгарската икономика.

Външният министър Петер Сиярто определи двустранните отношения като „златен период“ и обяви, че разговорите във Вашингтон ще се съсредоточат върху икономическо и енергийно сътрудничество, без да посочва конкретика. Според данни на американското Бюро за преброяване САЩ имат търговски дефицит с Унгария от 9,4 млрд. долара, а износът им възлиза на едва 3,2 млрд.