Унгарският премиер Виктор Орбан обяви снощи, че в страната ще се изплаща 14-а пенсия, предаде националната новинарска агенция МТИ.

Във видеоклип, публикуван в социалната мрежа „Фейсбук“, Орбан обясни, че решението е последвало продължителен дебат по време на правителственото заседание в сряда, допълвайки, че правителството вече работи по въвеждането на 14-ата пенсия.

Правителството е решило също така да увеличи заплатите в социалната и културната сфера с 15%, да удвои средствата за приемните родители и да изготви план за действие за подобряване на условията за децата в държавните сиропиталища. Допълнително Орбан съобщи, че правителството е решило да удължи тавана върху печалбата при основните хранителни продукти, като е добавило в списъка още 14 артикула.