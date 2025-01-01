Унгария работи за намирането на начин да заобиколи новите санкции на САЩ срещу руски петролни компании, заяви днес унгарският министър-председател Виктор Орбан, без да дава подробности, но и без да дава индикации, че планира нарушаването на въведените ограничения, предаде Ройтерс.

За първи път през втория си мандат президентът на САЩ Доналд Тръмп, близък съюзник на унгарския премиер, наложи директни санкции срещу Русия, насочени срещу двете най-големи руски петролни компании "Роснефт" и "Лукойл", като по този начин се опита да окаже натиск върху Москва да се съгласи да сключи мирно споразумение за прекратяване на войната в Украйна.

Действията на Тръмп доведоха до повишаване на цените на петрола и повдигнаха въпроси за Унгария и Словакия, които са най-големите купувачи на руски суров петрол в Европейския съюз, след като си осигуриха изключения от ограниченията на ЕС.

Унгария и Словакия възпрепятстваха приемането на 18-ия пакет от санкции на ЕС срещу Русия

Орбан заяви, че е разговарял с унгарската петролна и газова компания МОЛ относно санкциите. "Работим върху начини за заобикаляне на тези санкции", заяви Орбан в интервю за държавното радио "Кошут".

Рафинериите на МОЛ в Унгария и Словакия, с общ капацитет за преработка на 14,2 милиона тона суров петрол годишно, разчитат на руски нефт, транспортиран по петролопровода "Дружба".

Словашкото подразделение на МОЛ - "Словнафт" заяви, че анализира възможния ефект върху дейността си от санкциите на САЩ, които трябва да влязат в сила през ноември.

Миналата година МОЛ срещна затруднения с доставките на суров петрол, след като Украйна наложи санкции на "Лукойл". Компанията сключи сделки за придобиване на собственост върху засегнатите количества суров петрол на границата между Беларус и Украйна, за да продължи доставките.