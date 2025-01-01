Министър-председателят Росен Желязков свиква работно съвещание във връзка с решението на САЩ да наложи санкции срещу Роснефт и Лукойл.

Желязков: „Лукойл“-Бургас е част от „Лукойл“-Русия, така че рафинерията попада в санкционния режим

На премиера ще бъде докладвана пълната информация по темата и ще бъдат набелязани мерки с оглед на новосъздалата се ситуация, съобщиха от Министерски съвет.

На работното съвещание доклади по темата ще бъдат представени от министрите на вътрешните работи Даниел Митов, на външните работи Георг Георгиев, на енергетиката Жечо Станков, на финансите Теменужка Петкова, на икономиката Петър Дилов, на правосъдието Георги Георгиев, както и ръководителите на службите у нас.