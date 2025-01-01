Министър - председателят Росен Желязков с коментар пред журналисти от Брюксел, където участва в среща на върха на ЕС.

"Това са първите санкции, които администрацията на Тръмп налага. Невъзможността Русия да спре войната кара както Европейския съюз, така и администрацията на Белия дом да предприемат и този икономически подход с налагането на санкции, за да се спре финансирането на войната", обясни премиерът.

"Лукойл-Бургас е част от системата на Лукойл-Русия. Част е, защото се притежава косвено повече от 90% от руския Лукойл, така че рафинерията попада в този санкционен режим. До 21 ноември има възможност да се извършват всички необходими транзакции и трансфери, ние имаме един месец, в който трябва да направим национално решение за това как да подходим като държава", каза още премиерът и уточни, че това не възпрепятства производството и доставката на петролни продукти, рафинерията не работи с руски петрол, но тъй като ограниченията по смисъла на санкциите имат финансово измерение - ще има затруднения за рафинерията с оглед на нейната собственост.

"Възможностите са свързани със скрининга, който трябва да бъде направен, има достатъчно произведени горива, рафинерията трябва да продължи да работи", каза още Желязков.