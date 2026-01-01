Петролен танкер, който не е ирански, е преминал през Ормузкия проток с включена система за автоматична идентификация, въпреки сериозните смущения в корабоплаването в стратегическия воден път заради войната в Близкия изток, съобщи мониторинговата платформа MarineTraffic.

„Танкерът Aframax Karachi, който превозва суров петрол Das от Абу Даби, стана първият неирански товарен кораб, преминал през този тесен морски коридор, докато излъчва AIS сигнал. Това предполага, че за някои доставки може да е договорено безопасно преминаване“, се казва в изявление на MarineTraffic.

Ормузкият проток е критичен морски коридор, през който преминава около една пета от световния петрол. Всяко смущение в този регион има незабавни и сериозни последици за световните енергийни пазари и цените на суровия петрол. Текущата ситуация, при която неирански танкери като Aframax Karachi преминават с включени системи за автоматична идентификация, предполага промяна в динамиката на морското корабоплаване на фона на ескалиращото напрежение. Историческият контекст на настоящите смущения е дълбок и сложен. Важен случай, който илюстрира рисковете за корабоплаването, е задържането на два гръцки танкера от Иран през **май 2022 г.**. Тези кораби бяха освободени едва през ноември същата година, което показа капацитета на Ислямската република да влияе пряко на търговския поток през протока. В отговор на продължаващите заплахи и инциденти, международни сили предприеха конкретни действия. Петият американски флот, базиран в Бахрейн, продължава да патрулира в района като постоянна институционална мярка, за да гарантира свободното и безопасно преминаване на кораби. Тази мярка е пряк отговор на иранските заплахи и действия, целящи да запазят международния морски коридор отворен. Наскоро, през **юни 2024 г.**, след атака на Израел срещу Иран, опасенията за блокиране на протока се засилиха. През уикенда, последвал ескалацията, стотици кораби в протока отчетоха прекъсвания в навигационните си сигнали, принуждавайки ги да разчитат на радар. Това доведе и до сблъсък между танкери, включително ADALYNN и FRONT EAGLE, което допълнително подчерта нестабилността.Всички тези събития – от политическите решения през 2018 г. до конкретните морски инциденти и военни операции – формират контекста, в който сега се наблюдава преминаването на неирански танкери с активни AIS системи. Ситуацията в Ормузкия проток остава ключов индикатор за регионалната стабилност и нейното отражение върху глобалните енергийни доставки.