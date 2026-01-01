Американският министър на отбраната Пийт Хегсет предупреди, че Европа е изправена пред "нашествие" на опасни идеологии, пристигащи по море, като свърза имиграцията с наследството от десанта в Нормандия, говорейки на церемония във Франция за годишнината от събитието, предаде Ройтерс.

Неговите думи отразяват критиките, често отправяни от администрацията на президента Доналд Тръмп по отношение на Европа – регион, за който Вашингтон твърди, че е възпрепятстван от слаба отбрана, неспособност да се справи с имиграцията, ненужната бюрокрация и "цензурирането" на крайнодесните и националистическите гласове, за да ги държи далеч от властта, посочва Ройтерс.

"За съжаление, днес различни европейски плажове са превзети от различни, опасни идеологии. На плажовете в Испания, Италия, Гърция и България пристигат лодки и хора“, каза Хегсет в реч на Американското гробище в Нормандия в Колвил сюр Мер.

"Кога европейските столици ще направят нещо по отношение на тази инвазия или вече е твърде късно? Моля се да не е така и вярвам, че не е“, каза американският министър.

Хегсет говори на честванията на 82-рата годишнина от десанта на съюзниците в Нормандия, когато американските и съюзническите сили прекосяват Ламанша, за да започнат освобождението на Западна Европа от нацистката окупация. Американски официални лица, включително Тръмп, както и вицепрезидентът Джей Ди Ванс който направи това и вчера, често критикуват европейските страни за това, че не успяват да контролират имиграцията.

Документ за Националната стратегия за сигурност на САЩ, публикуван миналата година, предупреди, че Европа е изправена пред "цивилизационно заличаване" и трябва да коригира курса си, ако иска да остане надежден съюзник на САЩ. Този документ – както и други коментари на висши служители на Тръмп – обърнаха следвоенните предположения за близките отношения на Европа с най-силния й съюзник и насочиха вниманието в европейските столици към спешната нужда от диверсификация и намаляване на зависимостта от американските технологии и отбрана, посочва Ройтерс.