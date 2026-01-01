Никола Цолов триумфира в основното състезание на Гран При на Монако, пореден кръг от сезона във Формула 2.

Българският пилот стартира днес от втора позиция след силната си квалификация. Той вървеше комфортно към запазване на това място - на около две секунди изоставане от лидера Рафаел Камара, но след спирането на бразилеца в пит стопа, Цолов атакува и на практика си подсигури първата позиция. Камара от своя страна имаше малшанса да отпадне от състезанието. Впоследствие лидерът Къш Майни влезе в бокса в последната 42-а обиколка и това позволи на нашия състезател да спечели с лекота.

Никола Цолов триумфира по безапелационен начин във Формула 2

"Невероятно усещане да спечеля три пъти подред в Монако. Днес се борих до самия край. Темпото на Рафа беше много добро, но нашата стратегия в бокса проработи. Да, исках да съм близо до него, за да имам шанс да го притисна. Най-доброто чувство в света, още по-хубаво е сега във Формула 2", каза Цолов веднага след успеха си.

Блестящ триумф за Никола Цолов в Монако

За него това е трета победа в Монако след тези в спринта и основното състезание, но във Формула 3 миналия сезон. Това е и трети успех за българина от началото на сезона във Ф2 - два в основни състезания и един в спринт.

Триумфът за Кампос Рейсинг е пълен, след като вчера Ноел Леон от Мексико грабна победата в спринта. В топ 3 иначе днес се наредиха още Алекс Дън и Дино Беганович.

Никола излезе на втора позиция в генералното класиране. Днес той прибави и точка за най-бърза обиколка и с 26 от днешния триумф е с 62, на една от водача Габриеле Мини, който не записа актив.

Следващият уикенд във Формула 2 предстои старт в Барселона.