Две последователни земетресения с магнитуд около 5 по скалата на Рихтер разтърсиха днес гръцкия остров Евия, североизточно от столицата Атина, съобщава Ройтерс, позовавайки се на данни на Атинския институт по геодинамика.

Няма данни за пострадали, но има съобщения за падане на скална маса в резултат на трусовете, които са били усетени и в Атина, на около 130 километра от епицентъра в северната част на Евия, отбелязва агенцията.

Земетресение в Егейско море, усетено и в района на Атина

Според информация на АНА-МПА първото земетресение е било с магнитуд 4,8 по скалата на Рихтер, дълбочина на огнището 5 километра и е регистрирано в 12:58 часа местно (и българско) време, а второто е с магнитуд 5,2 по скалата на Рихтер, същата дълбочина и е регистрирано в 13:02 часа.