След получен сигнал за пожар в склад за гуми на Крайезерния път във Варна е извършена съвместна проверка от експерти на екоинспекцията в града и Регионалната лаборатория, съобщават от Министерството на околната среда и водите. Огънят е засегнал терен в близост до бензиностанция.

На място са изпратени експерти по качеството на атмосферния въздух и управление на отпадъците, които са извършили оглед и са проследили обстановката съвместно с другите компетентни институции. В момента на проверката на място са работили два противопожарни екипа.

Пожарът е обхванал стари гуми, складирани близо до входа на склада. По данни на дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ засегнатата площ е около 400 квадратни метра. Към момента няма данни за засегнати съседни територии. Експертите на Регионалната инспекция по околна среда продължават да следят ситуацията, като при необходимост ще бъдат предприети отново действия.

От полицията във Варна допълниха, че заради задимяването в района до потушаване на пожара е спряно е движението на автомобилите. Трафикът се осъществява по обходен маршрут през с. Тополи.