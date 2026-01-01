Първите стъпки на новата власт изправят страната пред финансови, икономически и стратегически рискове, се посочва в изпратена до медиите резолюция на Изпълнителния съвет на "Демократи за силна България" (ДСБ), част от "Демократична България". Изпълнителният съвет на ДСБ анализира политическата ситуация в страната и първите действия на новото управление.

Констатацията на ДСБ е, че кабинетът на премиера Румен Радев все по-ясно придобива характеристиките на управление на командния подход и разбирането, че държавата следва да бъде управлявана чрез подчинение, а не чрез баланс на демократичните институции.

"Едноличното управление на Румен Радев дава сигнали за залитане в ляв популизъм, поддържане на неефективна публична администрация и раздути държавни разходи. Продължава политиката на предходните управления за увеличаване на щата и възнагражденията в силовия апарат на държавата. Тези тенденции очертават риска от утвърждаване на власт с авторитарен уклон, обърната към миналото. Сериозно безпокойство буди и тенденцията за изолиране от общите политики на Европа", пише в позицията до медиите.

ДСБ настоява за изборна реформа и очертават четири ключови приоритета

Предотвратяването на тези опасни тенденции изисква силна дясна опозиция с ясен план за бъдещето на нацията, икономическите хоризонти пред гражданите и националната сигурност, обезпечена от европейското ни членство и участието в НАТО, смятат от ДСБ.

"Демократи за силна България" си поставя за цел да бъде в основата на такава дясна алтернатива. За тази цел партията следва да разшири идейната си платформа и публична комуникация, както и да укрепи и развие единството на успешния политически съюз "Демократична България", на принципа на равнопоставеност и съхраняване на организационната и юридическа автономия на участващите организации.

Най-важната непосредствена задача пред нас е успешната консолидация на българските демократи зад единна кандидатура за президентските избори, с широка политическа и обществена подкрепа, посочват от ДСБ.

Такава кандидатура следва да обедини демократичната общност около каузата за европейска и правова България. Тя трябва да има за цел да спечели президентските избори и да осигури конституционен баланс и гаранции срещу злоупотреба с власт, институционално самозабравяне и неразумни политически решения. Победата на демократичния кандидат за президент е ключово условие за защита на парламентарната демокрация, европейската принадлежност и националната сигурност на България, заявяват още от ДСБ.

На 1 декември 2025 г. беше подписано споразумение за издигане на единна кандидатура за президентските избори през 2026 г. между парламентарно представените партии от коалицията "Продължаваме промяната – Демократична България" ("Демократи за силна България", "Да, България" и "Продължаваме Промяната") и Форума за демократично действие.