По искане а Софийска районна прокуратура съдът задържа под стража 42-годишен мъж, откраднал пенсията на 96-годишен мъж.

Мъжът е привлечен към наказателна отговорност за това, че на 10 март 2026 г. в ж.к. „Лагера“ в гр. София е отнел парична сума от 1425 евро от владението на И.С., без неговото съгласие, с намерение противозаконно да я присвои.

Деянието е извършено в условията на опасен рецидив.

42-годишният мъж е осъждан за тежко умишлено престъпление на „лишаване от свобода” не по-малко от една година ефективно.

По случая е образувано досъдебно производство за престъпление от НК, за което се предвижда наказание „лишаване от свобода“. С постановление на наблюдаващ прокурор той е бил задържан за срок до 72 часа.

Наблюдаващ прокурор е внесъл искане в Софийски районен съд за определяне на мярка „задържане под стража“ спрямо обвиняемия. Състав на съда се съгласил с искането на прокурора и наложил на мъжа най-тежката мярка за неотклонение.

Мярката подлежи на протест пред Софийски градски съд.