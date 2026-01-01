От днес новият зам.-изпълнителен директор на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) е доц. д-р Тодорка Янковска-Стефанова. Това обяви изпълнителния директор на агенцията, д-р Ангел Мавровски

Тя заема позицията в момент, в който агенцията засилва контрола върху качеството на храните и движението на животните в страната.

От 2012 г. тя е директор на Централна лаборатория по ветеринарно-санитарна експертиза и екология към БАБХ.

През 2011 г. е изпълнителен директор на Асоциация на месопреработвателите в България.

От 1992 до 2011 г. работи в Централна лаборатория по ветеринарно-санитарна експертиза и екология към НВМС от експерт до началник отдел.