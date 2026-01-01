По повод появили се информации и заради редица запитвания към полицията имало ли е втори пожар на хижа "Петрохан", от ОДМВР-София изпратиха официално съобщение до медиите, в което обясняват, че на 12 март (четвъртък), около 16:20 ч. екипът, охраняващ хижата, забелязал дим, който излиза от сградата.

Веднага са уведомени главният секретар на МВР, разследващият екип от ГД „Национална полиция“, окръжният прокурор и пожарната, посочиха от пресцентъра на полицията.

"Пристигналият след сигнала екип от пожарната е констатирал на място, че няма горене, а от помещение, в което са съхранявани мокри пелети, се отделя дим. Използвана е пяна с цел да се предотврати евентуално запалване", допълниха още органите на реда в съобщението си до медиите.

Районът продължава да е под денонощна охрана до последващо разпореждане от прокуратурата.

На 11 март Прокуратурата разкри нови подробности около трагичните случаи край хижа "Петрохан" и връх Околчица, при които загинаха шестима души. Разследващите бяха категорични, че няма данни за намеса на външни лица на нито едно от двете местопроизшествия, а активните действия по разследването не са спирали. Това заяви на брифинг заместник апелативният прокурор на Апелативна прокуратура-София Наталия Николова.

Стана ясно и, че разследванията се водят по две конкретни направления - едното свързано с шетимата мъже при хижа "Петрохан" и връх Околчица. Анализът на събраните доказателства по двете досъдебни производства са обединени и към момента се води едно под ръководството на Окръжна прокуратура - София за причинената смърт на шестимата мъже.

„Резултатите от експертизите в съвкупност с целия събран доказателствен материал не променят извода за липса на чуждо присъствие на външни лица и на двете местопроизшествия“, категорична бе прокурор Николова.

Иззетите доказателства се изследват, направени са допълнителни огледа на хижа „Петрохан“, както и претърсване на прилежащите превозни средства около хижата. Назначени са 29 експертизи. Прегледани и иззети са документи, разпитани са свидетели.

Предстои да бъде назначена съдебна психолого-психиатрична, сексологична и теологична експертиза с участие на вещи лица в съответните области. Тази експертиза ще даде отговори на редица въпроси, свързани с поведението на шестимата, начина им на живот, отношенията между тях, както и яснота за мотивите извършените престъпления, посочиха експертите.