Разследващите по случаите „Петрохан“ и „Околчица“ предоставиха още подробности, а събраните доказателства разкриват картина, която според прокуратурата „противоречи на ценностната ни система“ и шокира дори опитни магистрати. Към този момент данните сочат самоубийство при Петрохан и убийство, последвано от самоубийство, при Околчица. Експертизите потвърждават наличие на барутни частици по ръцете и дрехите на загиналите, ДНК по оръжията и следи от фенобарбитал в кръвта на Ивайло Калушев. Разследващите твърдят, че на местопрестъплението няма други лица, а свидетелят Деян, подал сигнала за намерените три тела в Петрохан, е в чужбина.

На брифинг заместник-апелативният прокурор на Апелативна прокуратура-София Наталия Николова, директорът на ГДНП главен комисар Захари Васков, заместник директорът на ГДНП старши комисар Иван Маджаров и началникът на отдел „Криминална полиция” към Национална полиция комисар Ангел Папалезов дадоха нова информация и повече яснота относно хода на разследванията по случаите „Петрохан“ и „Околчица“.

Полицията е иззела записващи устройства от дома на Калушев в Българи (ВИДЕО)

„Работата по случая не е спирала – работи се и в момента. Искаме да наредим всички парчета от пъзела на тази трагична история и да съберем всички доказателства – да изясним фактите, да посочим мотивите за тези деяния, защо се случи тов и кой е виновен“, това каза в началото заместник-апелативният прокурор на Апелативна прокуратура-София Наталия Николова.

„Събраните до момента доказателства наистина противоречат на ценностната ни система, на приетите норми на човешките взаимоотношения. Част от тях шокират и напълно осъзнавам, че има хора, които трудно ги приемат. Самата аз не съм имала толкова сложен случай. Уверявам ви, че този случай е изключително тежък“, допълни тя.

Анализатори за трагедията „Петрохан“: Нови данни около Калушев и изчезването на Деян Илиев

И повтори това, което разследващите заявиха преди 10 дни, че се работи по всички версии. „Към настоящия момент доказателствата сочат, че при Петрохан става дума за самоубийство, а при Околчица става дума за убийство и последвало самоубийство“, твърди Николова.

И добави, че отново се потвърждава, че няма други лица на местопрестъплението в нощта, в която е настъпила смъртта на тримата мъже на Петрохан. „Част от камерите на Петрохан се включват и изключват само при движение – на хора, животни и по време на пожара. Част от камерите са унищожени, а други изобщо не са работили“, коментира тя.

Заместник-апелативният прокурор съобщи, че ще бъдат представени още видеозаписи, на които се вижда наличие на йерархия в групата, на която безспорен лидер е Ивайло Калушев.

Нова мистерия по случая „Петрохан“: Оцелели ръкописи, прокълната къща и странно пътуване

Фактите и доказателствата до момента

Фактите до момента са, че телата на Ивайло, Пламен и Дечо са намерени пред хижа „Петрохан“ от свидетеля Деян, който подава сигнал за простреляните и за палеж в хижата. Деян е свидетел по делото и е разпитан два пъти, както и съпругата му в присъствие на адвокат. „Относно Деян – свидетелят се намира в чужбина. Той е свидетел по делото, той не е обвиняем. Няма основание да му бъде повдигнато обвинение, нямаме законно основание да му забраним да пътува и не може да бъде ограничаван в това му право“, заяви Николова.

Допълнителни експертизи доказаха наличие на барутни частици по ръцете на Пламен и Дечо, а по ръцете на третия – Ивайло, има кръв, но са открити барутни частици по ръкавите на дрехите му. По оръжията е установено ДНК и на тримата мъже. Относно Околчица по дрехите и ръкавите на Калушев и Николай има следи. В кръвта на Калушев има наличие на фенобарбитал, което е успокояващо хипнотично средство. Тримата мъже на Петрохан - двама от тях имат по едно огнестрелно нараняване в областта на слепоочието, а Ивайло е с две(като смъртта не е настъпила от първото, а от второто).

Доклад на МВР разкрива структурата на сдружението на Калушев и сигналите срещу него

Бургаското село Българи

Адресът там е обезпечен веднага след установяване на случилото се на Петрохан. Извършено е претърсване и изземване в същия ден. Там е намерена религиозна литература, идентична с тази, която е намерена в хижата в Петрохан. Иззети са веществени доказателства, които имат интимен характер.

Сигналите

► Първият сигнал до ГДБОП, който след извършена проверка, не е постъпил в Прокуратурата.

► Вторият сигнал преди 2 г. от МОСВ, касаещ бивш предходен министър, с който е сключено споразумението с въпросното НПО – то е към Софийска градска прокуратура. Предприети са множество следствени действия и към момента по преценка дали да повдигне обвинение на конкретно длъжностно лице.

► По отношение на Районна прокуратура Костинброд – там е налице сигнал от бабата и дядото на 8-годишно момче. Не е установено изтичане на информация и съответните служби са започнали проверка на място и така групата на Ивайло Калушев е разбрала за предприетите действия от институциите. Известно е, че там детето е със съгласието на родителите, които отричат всякакви престъпни посегателства спрямо детето им. Два дена по-късно има нотариално заверено искане от бабата и дядото за оттегляна на сигнала.

МВР: Намерените гилзи в хижа „Петрохан“ не са били изстреляни от огнестрелно оръжие

„Сами видяхте реакцията на родителите – едните изобщо не са повярвали на детето си, а други са обвини собствените си деца за това, което се е случило“, обобщи Наталия Николова. И коментира, че няма информация за вербуван или действащ агент на ДАНС сред загиналите.

Захари Васков - гл. комисар заяви, че данни от проверка на две районни управления във връзка с издадените оръжия ще има до дни.

Иван Маджаров заяви, че от огледа и аутопсията на Пламен Статев става ясно, че изстрела от огнестрелно оръжие е бил в дясното слепоочие. При Ивайло Иванов се установяват две наранявания - едно под брадичката и още една огнестрелна рана в лявото слепоочие. Вторият изстрел е причинил смъртта. Дечо Василев също е бил с огнестрелна рана в дясно. И тримата не са били употребили алкохол в близките часове преди смъртта.

Показанията на близките на загиналите

При разпита с бащата на 15-годишното загинало дете се установява, че синът му е отишъл да живее при Ивайло Калушев заради семейни проблеми. Бащата е виждал сина си последно през ноември 2025 година. Разпитана е била сестрата на загиналото момче. Тя е заявила, че веднъж е ходила до хижата през април или май 2025 година и е видяла брат си само за 5 минути. Бащата на загиналия Николай Златков е заявил, че синът му е отишъл да живее при Ивайло Калушев, защото не искал да ходи на училище поради проблеми там. Бащата на Валери Андреев заявява, че мотивите, поради които е оставен при Калушев, са употребата на марихуана. Той е съобщил пред полицията, че съпругата му Кремена Андреева е „измъкнала“ от него 750 хил. евро, за да спонсорира Ивайло Калушев. Проведен е разпит с директора на частното училище, в което е било записано 15-годишното момче. Първоначално той е бил записан в самостоятелна форма на обучение през 2022–2023 година, след това е записан в редовна форма, като ученикът е посещавал училището рядко.

Разпитан е свидетел – турист, който е бил на 1 февруари с негови познати, общо 12 човека. Всеки с АТВ се качва в района, като се събират при село Чибаовци, оттам тръгват към Годеч. Насочват се към село Гинци, където престояват до около 14:30 в заведение, след което се насочват към хижа Петрохан. Това казаха разследващите случая във връзка с информацията за джипове в района.

На кръстовище, което води към пътя за хижата, те виждат кола, в която е имало двама души на възраст между 40 и 50 години. Разговарят малко обясняват, че пътя е лош и продължават. Същите не са ходили до хижата, а минава покрай нея, туй като знаят, че достъпа до нея е забранен. Не е видял дали има следи от гуми. Насочват се към село Бракьовци и по пътя засичат кола като свидетеля твърди, че е не е видяла номера на колата. Това се случва към 17:15 часа.

Камерите от хижа „Петрохан“ в периода от 31 януари до 2 февруари

Има общо шест камери.

► Камера „Кръстопът“ – запис от 31 януари, която показва пристигането н Ивайло Калушев в хижа „Петрохан“. На 1 февруари въпросните АТВ-та минават по пътя, налични са разходки на туристи, преминаване на джипове, преминаващи животни и т.н. Тази камера няма движение след 17:56 часа на 1 февруари до 10:50 на 2 февруари, когато се появява свидетелят Деян Илиев.

► Камера „Горна верига“ – вижда се идването на свидетеля в 10:44 часа на 2 февруари. В 15:06 вече полицейските служители пристигат на мястото.

► Камера „Паркинг“ – това е камерата с най-много записи. На 31 януари пристига кемперът на Ивайло Калушев. Вижда сед как Пламен, Дечо и Ивайло, които коленичат, изпълнявайки някакви поклони към него. В 20:04 на 1 февруари започва пожарът от мазето на хижата. В 21:12 на кадрите се вижда вече как огънят се е разпространил и до втория етаж. Това са и последните моменти, в които се появяват Пламен, Дечо и Ивайло на камерите.

На следващия ден (2 февруари) първият запис на пристигането на свидетеля Деян. Следващият запис е от 15:22 часа на групата за тактически действия на ГДНП.

Очаквайте подробности!

Припомняме, че в бившата хижа "Петрохан" бяха открити простреляни телата на Ивайло Иванов, Дечо Василев и Пламен Статев, а сградата бе опожарена. Няколко дни по-късно Ивайло Калушев, Николай златков и 15-годишно дете бяха открити мъртви в кемпер край връх Околчица.

В показанията си Деян Илиев – мъжът, открил телата на тримата мъже в хижа „Петрохан“, освен за много гилзи, намерени вътре в хижата, свидетелства и за това, че е видял мъже с АТВ-та в село Гинци на 1 февруари. „Някъде около 15 часа написах съобщение на Ивайло Иванов, че може би тези хора ще карат АТВ-тата в планината и Ивайло веднага ми благодари за информацията", пише в показанията си мъжът, открил мъртви Пламен, Дечо и Ивайло в „Петрохан”.