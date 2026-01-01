Случаят „Петрохан” повдигна редица въпроси, а от тях последва лавина от версии в обществото с един извод – липса на доверие в институциите. Конспирациите за случилото се в хижата във времето преди трагедията доведоха до разделение.

Тревожният фон от негативните събития засилват психическата умора, но и подозренията и несигурността във всеки от нас, отчитат психотерапевтите. Такъв е и примерът с "Петрохан", а за по-лесно психическо преминаване през подобни етапи експертите съветват да се регулира системата "тяло, мисли и среда". Това става с регулиране на информационния поток - от достоверни източници, без излишни конспиративни теории, повече движение на тялото и избягване на катастрофални сценарии в нашите мисли. След кризите и разделението в обществото експерти очакват ново равновесие.

Загубата на доверие в институциите води до разделение в обществото, смята психотерапевтът от Маями проф. Нели Лесер. Тя има богат опит в американското общество и поглед върху разделение, кризи на доверие и конспиративно мислене. „Когато хората не вярват на институции, те търсят обикновено сигурност в крайни идеи, силни лидери или някакви конспиративни обяснения. Това дава психологическо усещане за яснота в хаоса. Хората започват да се чувстват като отделно оцелели, не като част от общност. Разбира се, това ще увеличи и самотата, и тревожността", обяснява тя пред NOVA.

Обществените трагедии отключват съпричастие и солидарност, но когато има вътрешна сигурност и доверие. Сега обаче се наблюдава противопоставяне.

„Групират се. Ние срещу тях. От психологична гледна точка това е защитен механизъм на психиката. Тогава всяко силно събитие такова, каквото се е случи сега, става катализатор. Това можем да го разглеждаме като знак, че обществото е в период на преход и криза на доверие. Доброто в това е, че когато има такива периоди, винаги са съпроводени първо с поляризация, преди да се появи ново равновесие. Тоест, след такава криза, идва нещо ново", казва проф. Лесер.

В потока на конспирации, засилващи напрежението, най-уязвими са децата. Проф. Лесер дава пример от своята практика: „Обикновено винаги идва от семейната система и винаги е свързано с чувство, че аз не съм ценна, че на никого не му пука за мен. Тогава човек започва да губи идентичност".

За лично справяне с подобни обществени трагедии експертът съветва да създадем свои вътрешни граници. "Не е нужно да реагирате на всяка новина, на всяко мнение, на всяко събитие. Бъдете селективни. Регулирайте тялото и мислите. Когато тялото е спокойно, обикновено умът следва. Живейте по ценности, не по външен шум", препоръчва психотерапевтът от Маями.