Министерство на вътрешните работи (МВР) публикува разширен доклад за сдружението на Ивайло Калушев - „Национална агенция за контрол на защитените територии“ (НАКЗТ), разкривайки неговата структура и серия от сигнали срещу него — включително твърдения за риск за деца, заплахи и преписки по подозрения за нарушения, които властите проверяват след заповед на министъра на вътрешните работи Даниел Митов от 5 февруари. Тя е извършена от Дирекция „Инспекторат“, която е подготвила доклада за сигналите, свързани със сдружението и работата на служители от структури на МВР по тях.

Структурата

От проверката става ясно, че сдружението е с представляващ Ивайло Иванов. Членове на УС са Ивайло Иванов, Ивайло Калушев и Николай Златков. Освен тях, учредители на сдружението са проф. Николай Масторов, проф. Стиляна Димитрова, Дечо Василев и Пламен Статев.

То е вписано в регистър към Агенцията по вписванията на 13 януари 2022 г.

„В публичните регистри не се съдържат данни за членовете на сдружението. Не са установени и сключвани от НАКЗТ трудови или граждански договори с физически лица. В тази връзка комисията приема, че за целите на настоящата проверка, свързани с неправителсвената организация лица, следва да се считат учредители на Сдружението“, се казва в доклада и се допълва: "В тази връзка комисията приема, че за целите на проверка свързани с неправителствената организация лица следва да се считат учредителите на Сдружението, а именно – Ивайло Иванов, Ивайло Калчев, Николай Златков, Дечо Василев, Пламен Статев, Николай Майсторов и Стилиана Димитрова".

От 2022 година до момента в МВР са получени четири сигнала срещу НПО-то на Ивайло Калушев.

Сигналите

► Един от най-фрапиращите сигнали е от бабата и дядото на 8-годишно момче. Те твърдят, че детето е поставено в риск. По случая са извършени проверки от различни полицейски поделения и структури, както и под надзора на прокуратурата. Те уточняват, че през октомври 2023 година дъщеря им е отписала 8-годишния им внук от училище и го е записала в частно такова. Разбират, че внукът им живее с „рейнджъри“ в хижа „Петрохан“, които са „прекрасни хора“. В следващите осем месеца бабата и дядото виждат внука си два пъти, като забелязват промяна в поведението му.

През декември 2023 година бабата забелязва необичайна агресия в детето, което не е прекарало Коледа и Нова година със семейството. Детето е пътувало до Непал и Тебет с „рейнджърите“, които получили пълномощно от родителите. Бабата и дядото подават втори сигнал за дете в риск, в който описват, че се оказва натиск върху тях да оттеглят първия сигнал. Дъщеря им казва, че „те повече не съществуват“. Следват проверки. На 19 юни 2024 година в хижа „Петрохан“ са установени непълнолетни - на 14 години и на 13 години. Служителите провеждат беседи с родителите им, които са издали разрешения децата им да пребивават в базата на НАКЗТ. При проверката не е установено нарушение на закона. 8-годишното дете не е било в хижата при проверката на служители на РУ – Годеч. През това време възрастната двойка оттегля сигналите си на 13 юни 2024 г. По-късно разследването е прекратено.

► В началото на 2022 г. в Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ (ГДБОП) е постъпил сигнал за религиозна група, свързана с будизъм, чиито действия включват сексуална злоупотреба с малолетни. Според разследването, лидерът на групата е извършвал сексуални действия с деца, а нови жертви са били привлечени и обучавани с манипулативни методи.

По информация на МВР, групата е документирала част от действията и е разпространявала материали за обучение, включително снимки на деца без тяхното съгласие. Членовете на групата са следвали стриктни правила, включително забрана за интимни отношения с жени, и са се въоръжавали тайно.

След първоначален анализ, ГДБОП е установила, че действията на групата представляват престъпления по българското наказателно право. Разследването продължава, като се изясняват пълният обем на престъпленията и участието на всички замесени лица.

► На 2 февруари 2022 г. в РУ – Берковица при ОДМВР – Монтана е получен сигнал за отправени заплахи за саморазправа в района на хижа „Петрохан“.

Според подателя на сигнала, който се намирал в района с моторни шейни, бил пресрещнат от пет непознати лица, също на моторни шейни. Мъжете се представили като „Петрохански патрул рейнджъри“ и се държали грубо и арогантно, отправяйки закани и заплахи. До физическа саморазправа не се е стигнало, тъй като потърпевшите се оттеглили към републикански път II-81.

По случая в РУ – Берковица е регистрирана преписка. Впоследствие се установило, че мястото на инцидента е в район, обслужван от РУ – Годеч при ОДМВР – София, и преписката е прехвърлена по компетентност. Според информацията от Автоматизираната информационна система „Деловодство“ преписката е получена от РУ – Годеч на 11 февруари 2022 г. Към момента не е отразено последващо движение по преписката, което предполага, че работата по случая все още не е приключена. При преназначаване на служител, работил по преписката, на нова длъжност в сектор „Масови мероприятия“ на СДВР на 14 декември 2023 г., надлежно е оформен обходен лист, удостоверяващ предаването на документите към деловодството на новото структурно звено, става ясно от доклада на МВР.

► Образувана е и преписка и по сигнал, адресиран до министъра на вътрешните работи, заради сключеното споразумение между организацията и Министерството на околната среда и водите, което тогава е оглавявано от Борислав Сандов. Тогава СГП е образувала преписка.

Случаят, който потресе България

На 2 февруари след сигнал за пожар в хижата в района на Петрохан бяха открити телата на трима мъже - Дечо Илиев, Ивайло Иванов и Пламен Станев. По-късно (8 февруари) в кемпер в близост до връх Околчица бяха открити мъртви и лидерът на групата Ивайло Калушев, както и Николай Златков и 15-годишно момче.

На 9 февруари Прокуратура, полиция, разследващи криминалисти, съдебни лекари и експерти дадоха извънреден брифинг за безпрецедентния случай „Петрохан“ с шест жертви, който потресе цяла България. Всички се обединиха около две основни версии и за трите намерени тела в хижата, и трите, открити в кемпер близо до връх Околчица – убийство с последващо самоубийство или самоубийство. Трети лица, свързани с жестоката трагедия, към момента не са установени и не се издирват. Властите показаха и първи записи от охранителните камери на хижата часове преди трагедията.

"Първото досъдебно производство касае причинена смърт на трима мъже - на 45 години, на 49 години и на 51 години, край хижа в района на Петрохан и възникнал пожар в самата хижа в тази местност. На 2 февруари е получен сигнал на 112, в който се съобщава, че гори хижата, а в двора й има три трупа и оръжия около телата им, районът е отцепен, отишли са на място разследващи органи и полицейски служители и с първото действие, а именно оглед на местопроизшествие, е започнало досъдебно производство за квалифицирано убийство на три лица. В хода на разследването са извършени са много процесуално-следствени действия, назначени са експертизи, иззети са много веществени доказателства, както и литература с религиозна насоченост", посочи тогава Наталия Николова, заместник апелативен прокурор в Апелативна прокуратура-София.

По данни от аутопсиите на трите простреляни тела, открити във високопроходимия кемпер на 8 февруари, както и от разположението им вътре в превозното средство, се установява, че вероятно се касае за извършени последователно две убийства и едно самоубийство. Открити са три гилзи и три проектила, като данните сочат, че изстрелите са произведени с револвер „Колт“. В кемпера е намерен и един пистолет „Глок“. По данни на ГД „Национална полиция“-МВР оръжията са законно притежавани от Ивайло Калушев.