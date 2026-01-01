Случаят "Петрохан" е без аналог в световен мащаб от гледна точка на криминалистиката. Макар фактологията да е изяснена до голяма степен, личността на Калушев остава обект на задълбочен анализ - това коментира пред NOVA бившият шеф на отдел „Убийства“ в МВР Ботьо Ботев във връзка с трагедията с шест смъртни случая.

За психологическия профил Ивайло Калушев криминалистът коментира, че "притежава качества да комуникира, да влиза под кожата на хората, които са му необходими” и че е имал „сериозни психологически отклонения”, които обаче са били съчетани с висок интелект.

В разговора бе засегната темата за евентуални връзки на Калушев със службите за сигурност. По думите на Ботев е имало основания за „оперативен интерес” към него, особено след завръщането му от чужбина. Той изрази мнение, че е била направена „неправилна или неточна оценка на качествата на този човек” от страна на институциите, което му е позволило да влияе на хората около себе си, включително и на представители на службите.

Относно самото местопрестъпление, Ботев отбеляза специфични детайли като подреждането на три от телата в редица, което по думите му напомня на ритуал. Той изтъкна и противоречието в действията на извършителя - подпалването на вилата, което неизбежно привлича вниманието на околните. „Кой извършител ще убива и ще пали дома, който евентуално ще бъде забелязан от граждани? Това е несъвместимо с практиката на преките извършители”, коментира криминалистът.

Ботьо Ботев обърна внимание и на поведението на близките на жертвите. Той посочи примера с бащата на едно от децата, който в телевизионни интервюта е изразявал пълно доверие към Калушев. „Това е въпрос на психология - извратена. Този човек е бил способен да омайва хората около себе си, да ги подчинява”, обясни той.

На въпроса дали трагедията е можела да бъде предотвратена, Ботев отговори, че по-скоро не, предвид направените оценки за личността на Калушев до този момент. Той заключи, че случаят тепърва ще бъде обект на изследване от различни научни области, включително криминалистика и психология, поради своята комплексност и нетипичност.