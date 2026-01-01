Премиерът в оставка Росен Желязков коментира пред журналисти случая „Петрохан“ и избирането на Андрей Гюров за кандидат за служебен премиер. Коментар той направи от Лиеж, Белгия, където участва в неформалната среща на Европейския съвет.

Случаят „Петрохан“

Премиерът бе запитан как оценява работата на Министерството на вътрешните работи.

По думите му общественото възприятие за този случай има богата палитра от силни емоции, които вълнуват всеки българин - има гняв, страх, възмущение, притеснение и въпроси, които вълнуват семействата, училището, млади и възрастни хора. Той определи случващото се като "голяма национална драма". "Вълнува всички, без да можем да отговорим на големи социално-психологически въпроси. Жертвите и техните близки имат право на това да се запази честта, достойнството и дори за тези, които не са вече сред нас да важи презумцията за невиновност", каза той.

Според премиера е важно в тази ситуация да се съберат всички факти и тогава да се правят правните квалификации и да се търси има ли вина, кой е виновен и какво трябва да бъде наказанието. "Много бързо обществото иска да получи отговори и да се въздаде правосъдие, трябва да оставим институциите да работят спокойно, защото непрекъснатият натиск може да доведе до това да се допускат грешки, нямаме право политически да налагаме впечатления, внушения, твърдения, защото не е честно към разбирането, че сме правова държава", обясни премиерът.

Той каза още, че не може да отговори дали е имало връзки с ДАНС, тъй като "чисто политически не е редно да се интересуваме от разследването и от хода.

Желязков припомни, че след седмица ще има друг министър на вътрешните работи. "Ако МВР не е пресиран непрекъснато да дава информация, всеки ден да се дава информация, за да бъде удовлетворено очакването, че много спешно трябва да е ясно всичко в един толкова сложен случай. Не може да се подмине нито една от хипотезите. Ако МВР бъде оставено да работи спокойно, експертно ще си свърши работата", каза премиерът.

Той коментира и бъдещият служебен кабинет. "През президента стоеше един не лесен избор заради ограничените потенциални кандидати", каза той.

"Ако ме питате за Андрей Гюров - той е един възпитан, ерудиран колега, който познавам от три парламента, в които бе председател на ПГ на ПП, а какъв ще е кабинетът ще видим когато научим имената следващата седмица", обясни Желязков.

Той обясни, че неформалната среща на Европейския съвет е подготовка за съвета през март, темата е конкурентноспособност, всъщност зад нея, големият въпрос, който вълнува всеки един европеец е цената на живота, а тя в момента в Европа е жестока, защото тя загуби своята конкурентноспособност в сравнение с Китай ", обясни Желязков.