Свидетел по случая с шестте тела край хижа „Петрохан“ и връх Околчица е съобщил за сексуални контакти между мъж и момчета. Това става ясно от данните на прокуратурата относно резултатите от експертизите на телата.

От държавното обвинение съобщиха, че от събраните до момента показания се установява, че в затворената общност са били практикувани задължителни медитации, включващи визуализации, мантри и други подобни практики.

Какво показаха експертизите на телата край хижа Петрохан и връх Околчица

Потвърждават се данните за трайно присъствие на малолетни и непълнолетни, както в имот в Мексико, така и на различни населени места в България.

Освен това в показания на свидетел се съдържат твърдения за осъществени сексуални контакти на възрастен мъж с непълнолетни и малолетни лица от мъжки пол.