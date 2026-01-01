Прокуратурата представи допълнителни данни за резултатите от експертизите, назначени по разследването на случаите "Петрохан" и "Околчица". Под ръководството на Окръжните прокуратури в София и Враца продължават активните действия по разследване по досъдебните производства за смъртта на шестимата души районите на хижата и под върха.

Понастоящем са изготвени и предоставени на разследващите органи две от назначените съдебномедицински експертизи на откритите тела при хижа Петрохан, от които е видно, че смъртта на Пламен Статев се дължи на огнестрелно нараняване на главата, причинено от изстрел от огнестрелно оръжие, калибър 9 мм, произведен от упор, съобщиха от Апелативната прокуратура в София.

Установено е опърляне на вежди, брада, без изгаряния на окосмената част на главата и без термични изгаряния на лицето, което е характерно при лица, предизвикващи пожар или възпламеняване на изтекло гориво, добавят от обвинението.

Смъртта на Дечо Василев е причинена от огнестрелно нараняване с 9-милиметрово оръжие от много близко разстояние. Установени са изгаряния на китките и дланите, които вероятно са получени при възпламеняване на запалителна течност, покриваща ръцете. Констатираното огнестрелно нараняване, причинило смъртта, е възможно да бъде причинено и със собствена ръка на пострадалия, показва експертизата.

Очаква се съдебномедицинска експертиза на третия труп, открит в района на хижа Петрохан, който е с частично изгорял панталон.

Изготвени са част от назначените балистични експертизи. Според заключенията им по дясната ръка на Дечо Василев. и по дясната ръка на Пламен Статев са налични барутни частици, които по състав съответстват на състава на микрочастици, установени по цевите на трите оръжия, намерени до телата.

Ръцете на Ивайло И. са силно окървавени, поради което е назначена допълнителна експертиза за наличие на барутни частици и по дрехите.

Две от гилзите, намерени на местопроизшествието, са изстреляни от открития до телата пистолет Glock.

Предстои назначаване на графологична експертиза на иззети от хижата веществени доказателства, включително на писмени бележки за „духовно пречистване и сексуални практики“.

Продължава работата и по установяване на периода на настъпване на смъртта на трите лица, открити в кемпер под връх Околчица. От първоначалния балистичен анализ се установява, че по ръцете на Ивайло Калушев има множество барутни частици. По ръцете на Николай Златков също са налични барутни частици, а по ръцете на малолетното момче липсват такива.

Провеждат се разпити на свидетели, с оглед изясняване дейността на членовете на организацията, на получени дарения към физически и към юридически лица с нестопанска цел.

Прокуратурата ще продължи да информира своевременно обществеността за хода на разследването при спазване принципите на законност и обективност.