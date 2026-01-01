"Нямам предявено обвинение, би било нелепо, ако някой се опита да ми повдигне такова. Няма и проверка срещу мен" - това коментира пред БНТ бившият министър на околната среда и водите Борислав Сандов.

"През 2022 г. съм давал обяснения в ДАНС по сигнал във връзка с рамковото споразумение за партньорство с "Националната агенция за контрол на защитените територии" (НАКЗТ). Не съм разпитван и викан на разговор в институциите", обясни още Сандов.

Според него "още от самото начало се опитват да политизират темата". "Не знам защо е тази зверска атака към мен включително и от партии, и от представители на правителството, включително и Слави Трифонов. Има контекст - предстоят избори и се назначава служебно правителство, смята Сандов.

Относно коментара на настоящия екоминистър в оставка Манол Генов, който вчера каза, че Сандов е подписал споразумението с НАКЗТ без съгласувателни процедури, Сандов коментира, че подписването не е незаконно:

"Има достатъчно нормативна уредба, която поощрява гражданското общество, това е нещо подобно - това не е разрешително, не е и договор. Все едно с представител на тази организация си казваме, че ще работим заедно за опазване на околната среда. Това, което казва споразумението е, че МОСВ и НАЗТ взаимно ще си сътрудничат и подпомагат в извършването на дейности, насочени към опазването на околната среда и повишаване на обществената информираност относно режимите на защитените зони чрез предоставяне на експертна, консултантска, техническа и друга помощ и обучение, както и при упражняване на мониторинг и контрол. Но напрактика не създава някакви изрични права."

"Подписах това споразумение с тях, защото институциите не са достатъчни в каузи за опазване на околната среда. Никой не ми ги е препоръчал и не ги познавах преди това", добави Сандов, който е категоричен, че проверките на "Националната агенция за контрол на защитените територии" не са установили нередност - "всички извършени проверки, включително към МОСВ, имат заключения, че то не е нарушило закона и не е извършило дейности, които са изконно държавни."

По повод твърдението на Манол Генов, че от хора от НПО-то на Иво Клаушев са влизали въоръжени в министерството, бившият министър е категоричен: "Невъзможно е да влязат въоръжени в министерството. Със сигурност не се е случвало".

Сандов обясни, че е посетил хижа "Петрохан" през 2022 г., за да се убеди, че разполагат с техниката, на която показвали снимки. "Там видях техника за гмуркане и вископроходим джип. Не съм се разхождал по стаите. Не съм видял да има деца. Посещавал съм хижата още два пъти, еднодневно и семейно в най-топлите и горещи дни в страната - 2023 и 2024 г. Обадих им се, че се качвам и ще се радвам да се видим. Не е имало възпрепятстване от тяхна страна. Имали сме едно общо действие и то беше събитие, на което присъстваха много известни личности", обясни още Сандов.

Попитан как е запазил нощувка, той каза: "Там не се запазва нощувка. Аз съм се обадил, че се качвам и ще се радвам да се видим да пием чай и така нататък. Не е имало възпрепястване на това да стигна до мястото, но това са отношенията ни. Не сме имали някакви задълбочени отношения с тези хора, което по някакъв начин да предполага, че сме били в приятелски отношения. Не сме били колеги, не сме участвали в една и съща организация. Имали сме едно единствено общо действие и то беше с много други хора, известни личности в България, когато ДПС, тогава нямаше още "Ново начало", се опита да прокара една поправка в Закона за горите, тогава инициирахме голям апел, в който се включиха и те. Но това е моята интеракция".

Сандов отбеляза, че е виждал Ивайло Иванов - една от жертвите, и че трябва да започне с повторно отново изказване на съболезнования: "Мисля, че омерзяването, което се случва, особено към роднините, към хората, които са им близки, е непристойно, особено когато това идва от органи на държавна власт с изтекъл срок".