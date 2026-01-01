Службите се опитват да лансират различни версии, за да прикрият, че не са си свършили работата - в това е категоричен председателят на „Продължаваме Промяната“ Асен Василев, който коментира жестокия случай "Петрохан" и появилите се информации, че от партията са свързани по някакъв начин със сдружението "Национална агенция за контрол на защитените територии" на Ивайло Калушев.

След случая „Петрохан“: От „Да, България“ предлагат забрана за имена, имитиращи държавни институции

"Нито познавам организацията, нито съм запознат с дейността им. Това, обаче, което стана ясно последните няколко дни, е, че ДАНС и Прокуратурата са проспали случая. Имало е сигнали, имало е разследване. Декември разследването е приключило, без да е ясно до какво е довело, така че в момента виждаме една доста грозна картина - институциите в страната (ДАНС и Прокуратурата) са проспали случая, не са се намесили навреме и в момента хвърлят разнообразни теории. МВР оборва ДАНС и това, което е казал главният прокурор. Нищо не е ясно. Всичко се прави, за да се замете фактът, че не са си свършили работата", каза още Василев.

По повод спекулациите в публичното пространство относно ролята на бившия министър на околната среда и водите в кабинета "Петков" Борислав Сандов и меморандума, който е подписал с организацията на загиналия Ивайло Калушев, както и за частното училище, свързвано с хижата, бившият финансов министър обясни: "Организацията е регистрирана в Търговския регистър. Има около 60 организации с подобни имена, давани последните 20 години. Така че всички тези опити да се прави политическо пришиване са абсолютно непристойни. Грешни! Това е една трагедия с 6 трупа! Пак някой е проспал ситуацията. Това е гнусна атака, за да се прикрие, че ДАНС и Прокуратурата не са си свършили работата. Всеки може да си регистрира НПО или фирма. Оттам насетне се проверява при налични сигнали - има такива в случая в последните две години. За въпросното училище - лицензът му е по времето на Главчев. Всичко е опит служби и прокуратура, изцяло продънени и неработещи, да прикриват тяхното несвършване на работата", каза Василев.

Според него не е притеснително, че кметът на София Васил Терзиев е дарявал средства на организацията, тъй като го е правил за няколкостотин организации. В момента виждаме „абсолютно гнусна атака, за да се прикрие, че ДАНС и прокуратурата не са си свършили работата“, подчерта още веднъж лидерът на ПП.

"Да не забравяме, че Николай Денков поиска оставката на председателя на ДАНС Деньо Денев и тогава президентът не се съгласи тя да бъде подписана", припомни Асен Василев и отбеляза, че ПП-ДБ отдавна искат оставката и на Борислав Сарафов.

Загадката „Петрохан“ е напът да се разбули: кадри преди смъртта и решаващи следи (ВИДЕО)

Според него е имало две години да се направят разследванията.

"Тези разследвания, доколкото разбираме от прокуратурата, са прекратени декември миналата година, без някой да е арестуван или без да е направено каквото и да е по случая. И сега, когато стана трагедията, за да прикрият това си бездействие, започват да хвърлят всякакви бомбастични версии в публичното пространство, които нямат общо с истината и си противоречат една на друга - МВР казват, че това, което е казал ДАНС, не е вярно. Това, което е казар главният прокурор - първо ги беше убил един човек, сега са се самоубили, утре сигурно ще са се обесили... Аз не знам каква е истината, но това, което виждам, е, че три различни институции - МВР, ДАНС и Прокуратурата лансираха 5 различни версии в рамките на последните 4 дни", възмути се лидерът на ПП.