Прокуратурата и разследващите обявиха две водещи версии за трагедията край Петрохан и връх Околчица с шест жертви – убийство с последващо самоубийство или самоубийство, като към момента няма данни за замесени трети лица. Показани бяха и записи от камерите на хижата часове преди инцидента.

Докато разследващите от МВР предоставиха данни по случая, мистерията за обществото се заплете още повече. Хората не спират да коментират разминаванията във предполагаемите версии на властите и кадрите от видеата, които предоставиха на обстоен брифинг на 9 февруари.

Мистерията край „Петрохан“: Експерти с версии за тройното убийство и дейността в хижата

„Един кемпер изчезва от кадър, заедно с липсата на сняг под него“

Потребител във Facebook, представящ себе си като „критично мислещ пенсионер“, публикува скрийншоти от видеата, предоставени като доказателство от МВР.

В описанието над тях той определи, че „гледа и не вярва на ушите си“. Според него за шест часа разлика – „един кемпер изчезва от кадър, заедно с липсата на сняг (под него)? Въпреки че по друг обект, в кадъра да липсва нов сняг“.

На снимката се вижда, че часът е 10:08, на който шестимата се сбогуват, а кемперът е там – без сняг под него. „Няколко пъти връщах предаването в 10:52 часа и кемперът се телепортира! Само аз ли съм глух за манипулации ала Twin Peaks?“, коментира той.

NOVA

На следващия скрийншот датата е същата, а часът е 16:20, но вече кемпер няма, а липсата на сняг вече я няма. „Който може нека се убеди сам - записът е манипулиран умишлено. За мен по-вероятно е насложено различно (от действителното) време на записа“, пише потребителят в социалните мрежи.

NOVA

Под публикацията други коментират, че не виждат следите от гумите на кемпера, а дори и след навалял нов сняг, би трябвало да се открояват.

„Звук от външна камера, която трудно би изкарала разговор без микрофон“

„Направи ми впечатление, че е изваден звук от външна камера, която освен ако няма насочен микрофон точно там, което не е характерно за тези охранителни камери, трудно би изкарала разговор, особено с амбиентен шум и попитах ИИ какво мисли за всеки случай, като независим експерт, без да го насочвам към конкретен отговор. Ето какво каза“, пише друг потребител в социалните мрежи.

Виждам сцената. Какво се вижда и какво означава това за звука:

• Открит двор, без стени около хората → звукът „избягва“, няма отражения

• Сняг → снегът поглъща звука (много важно, това не е асфалт)

• Зимни дрехи, качулки, шапки → гласът е допълнително заглушен

• Група хора, разпръснати, не са обърнати директно към камера

• Вероятно вятър (типично за такава обстановка) → микрофонът записва шум, не реч



При такава сцена външна камера би записала шум от вятър, евентуално отделни възгласи („ей“, „чакай“, вик), НЕ цялостен разговор, НЕ думи, които могат да се разпознаят ясно. Дори телевизионните екипи в такива условия използват насочени микрофони, бум или микрофони на хората и пак звукът е труден.

Според изкуствения интелект охранителната камера „няма шанс“.

Припомняме, че майката на загиналия 22-годишен Николай Златков – Ралица Асенова в интервю за NOVA категорично заяви, че „там камера няма“.

„Опитах се да видя всичките видеа за това как те се разделят. Откъде стана ясно, че те са се самоубили? На тези неща, които бяха пуснати, аз виждам мъже, които се разделят весели и щастливи. На тези камери къде са датите и къде са часовете? Искам да ви кажа, че там, откъдето са снимани тези карди - там няма камера. Там е празно място, ако има камера, то трябва да е някъде назад в гората - там камера няма“, категорично заяви майката.

„Записът е обработен“

Според друга гледна точка и добре направен анализ „два кадъра са наслагани на записа“ и той е обработен.

Кога и кой е пуснал сигнал за първите трима убити?

Появиха се и други спекулации, според които не съответстват данните, предоставени от властите за подадения сигнал на първото местопрестъпление.

„Апелативна прокуратура казва, че на 112 е получен сигнал за пожар и три трупа на 02.02.2026 г. По-късно ГДНП обяснява, че в 11:30 са отцепили района. Значи сигналът е получен преди това, но колко точно? Обяснява и че е имало инфо за други въоръжени мъже? Защо първоначалната версия на кмета на Гинци се различава толкова от текущите и от финалната версия“, питат се хората.

Пожарът, който се разпали втори път, изгори кучетата, но не и религиозните книжа

Пожарът в хижата възниква на 1 февруари вечерта (неделя), като е вследствие на умишлено запалване на горимите материали във вътрешността на хижата, като това е усилено с разпиляване на пелети за огрев, които вследствие са напоени с лесно запалими течности, както и струпване на купчини хартия и книги, ст.комисар Георги Иванов - директор на Регионална дирекция на пожарната София-област.

„Самият оглед на 2 февруари беше прекъснат вечерта, защото огънят се разпали отново и имаше опасност за служителите“, разясни Ангел Папалезов.

Според представителя на Пожарната пожарът е започнал в неделя вечерта (01.02.2026), „подпомогнат от пелети, напоени със запалима течност“, както и с хартии и книги, но видяхме снимки на непокътнати будистки атрибути (книги, рисунки, дрехи) отдолу с палети, които явно са необходими, за да ни убедят в култа.

На второто видео не се виждат следи от опожаряване, според разследващите в интернет. „Гасенето на пожара е приключило в 02:30 на 03.02.2026. Колко часа е бил общо? И как гори избирателно този пожар? В същото време властите твърдят, че сигнал за пожар и тела е получен на 112 на 02.02.2026? Кое е вярното“, питат още те.

„Мистериозните четири джипа“

Припомняме, че приятелка на един от убитите Милена Малионова даде информация, че четири джипа са пътували към хижата край Петрохан преди да се случи трагедията.

„В неделя привечер спряхме с Емма на чешмата на Петрохан на разходка и до нас преминаха 4 планински джипа към хижата и все се чудя дали той е бил в някой от тях - а часове по-късно душата му вече е пътувала нагоре от това същото място“, пише тя в своя публикация.

„Защо никой не пита за тези "други въоръжени лица"? В същото време в социалките излизат постове на близки на жертвите за 4 джипа, за които властите и дума не обелват“, питат потребителите във Facebook.