Искам да се обърне много силно внимание на ситуацията с тези четири планински джипа, които са се качили. Говорила съм с жена, която ги е видяла и тя е готова да даде показания. Тези четири джипа са се качили в неделя привечер нагоре към хижата. Това заяви Ралица Асенова, майката на 22-годишният Николай Златков в „Интервюто в Новините на NOVA”.

По нейни думи това е „професионално извършено убийство“.

„Опитах се да видя всичките видеа за това как те се разделят. Откъде стана ясно, че те са се самоубили? На тези неща, които бяха пуснати, аз виждам мъже, които се разделят весели и щастливи. На тези камери къде са датите и къде са часовете? Искам да ви кажа, че там, откъдето са снимани тези карди - там няма камера. Там е празно място, ако има камера, то трябва да е някъде назад в гората - там камера няма“, категорично заяви майката.

„Доброволно отидох и дадох показания още в сряда. Бях първият човек, който съдейства на полицията“, каза тя.

По думите ѝ решението да говори сега е продиктувано от желанието думите ѝ да не бъдат изкривявани. „Искам да говоря, защото от една седмица се изсипва жестока помия за хора, които не могат да се защитят. Имаме жертви, а още от първия ден започнаха ужасяващи внушения”, каза тя.

Майката на Николай Златков категорично отхвърли твърденията, че близките не са съдействали на разследването. „Когато разбрах, че хижата е изгоряла и че има трима мъртви, тръгнах веднага. Ужасът ни беше, че може да се случи нещо още по-страшно“, разказа тя. „Обадих се в полицията и помолих за съдействие от Бургас или Царево, защото пътят е дълъг и не бях спокойна. Не разбирам защо се говори, че близките не съдействат. Това просто не е вярно”, каза тя.

Тя описа преживяното в село Българи като „абсолютен шок”. „Имаше страшно много униформени и въоръжени отряди. Не съм виждала такова въоръжение”, заяви тя. По думите ѝ не ѝ е било позволено да стигне до къщата. „Не ме допуснаха. Първото, което ме попитаха, беше с какво са си изкарвали парите”, разказа Асенова.

Майката на Златков заяви, че категорично отхвърля твърденията за бойно оръжие и престъпна дейност. „В тази хижа няма автоматично оръжие. Това е чиста лъжа. Била съм във всяка стая, във всяко помещение“, каза тя.

„Имаше пейнтбол пушки, защото те си бяха направили пейнтбол игрище. Имаше спортни лъкове. Това ли е бойното снаряжение?”, попита Асенова. По думите ѝ всички оръжия са били законни и с разрешителни. „Всеки, който е бил в тази хижа, може да потвърди това”, добави тя.

Асенова заяви, че по време на разпитите е била убеждавана, че не познава собствения си син. „През цялото време ме убеждаваха, че тези хора са най-големите престъпници в света. А става дума за адвокат, за счетоводител – за нормални хора”, каза тя.

Майката на Николай Златков отхвърли версията за психологическо напрежение в групата. „Преди около месец бях там за два дни. Прекарах едни от най-хубавите си дни с тези хора. Това беше най-хармоничната среда, която може да си представите – готвехме, гледахме филм, говорихме”, разказа тя.

Асенова повдигна и сериозен въпрос около информацията за преминаване на четири планински джипа в района. „Искам да информирам целия български народ. Тези шест човека нямаха четири планински джипа. Това не са техни автомобили”, заяви тя.

По думите ѝ няма категорично обяснение за трагедията, но тя даде свои предположения. „Очевидно са били свидетели на нещо. За мен това е професионално извършено убийство”, каза майката на Златков. Тя допълни, че настоява всички версии да бъдат проверени.