Престъпление без аналог. Шест жертви – трима простреляни в хижа „Петрохан“ и трима улучени с огнестрелно оръжие в кемпер край връх Околчица, сред които и 15-годишно дете. Това са данните дотук на разследващите за развитието по случая.

Сигналът е подаден от лице, което има лятна кошара в района и преминава да я наглежда. „Сигналът е подаден на 112 в 09:29, след което е сформиран екип и е посетено мястото“, каза старши комисар в ОДМВР - Враца Красимир Йончев.

„Открити са три простреляни тела и автомобил, които в началото на седмицата се издирваха във връзка с дейността на организацията на „Петрохан“, заяви на брифинг директорите на ГД "Национална полиция" главен комисар Захари Васков.

Продължава разследването за смъртта на мъже край „Петрохан”: Какво се знае до момента

Установено е, че лицата отговарят до голяма степен на издирваните Ивайло Калушев, Николай Златков и 15-годишно момче. „Установено е, че вероятно има стрелба вътре в превозното средство – без данни за стрелба отвън към него“, допълниха те.

Продължава работата по абсолютно всички версии. „Продължава да не се изключва версията за затворено общество с елементи на секта“, коментира Васков.

Открити са оръжия в кемпера. „Непосредствено след Петрохан оперативно-издирвателните действия доведоха до това, че превозното средство се е насочило посока този балкан, но в много голям периметър“, съобщи главен комисар Захари Васков.