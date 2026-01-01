Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД) апелира за висока чувствителност и спазване на всички законови рамки при отразяването на случаи, касаещи деца, като отчита професионализма на българските медии. Това се посочва в позиция на ДАЗД, разпространена до медиите.

Във връзка с постъпили запитвания относно медийно интервю на родител, в което се посочва, че детето му е с неясно местонахождение от дни, от ДАЗД посочват, че в агенцията до днес сутринта не са постъпвали сигнали, свързани с детето и семейството му. „По-късно в днешния ден е получен сигнал през онлайн платформата на ДАЗД „Подай сигнал“, отбелязват от ДАЗД.



„ДАЗД се самосезира и своевременно сезира останалите компетентни органи по закрила, като изиска наличната информация за детето“, се посочва още в позицията.

По-рано днес МВР информира, че направените изявления в ефира на национални телевизии по същество не са нова информация за служителите на вътрешното министерство, заети с разследването на случилото се в района на хижа „Петрохан“. Още в първите дни на разследването по случая полицейски служители са провели беседа с родителя на едно от лицата, своевременно обявени за издирване, казаха от МВР.