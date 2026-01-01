59-годишен шофьор с над 3 промила алкохол катастрофира в Пловдив и се опита избяга, съобщиха от полицията.

Инцидентът е станал на 18 март на ул. „Царевец“.

Униформени са забелязали автомобил да се блъска в разделителната ограда и веднага след това водачът да поставя авариен триъгълник и да побягва.

При последвалите заградителни действия съвместно с намиращ се наблизо автопатрул, мъжът е бил заловен, а тестът му е отчел над 3 промила. Водачът е задържан.