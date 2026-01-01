Апелативният съд в Пловдив отказа да измени мярката за неотклонение на 34-годишния Тодор Гочев от Девин от „задържане под стража“ в по-лека и го остави в ареста. Това съобщи говорителят на институцията Сашка Пушкова.

Съдът потвърди определението на Окръжния съд в Смолян, като приема, че от събраните до момента доказателства остава обоснованото подозрение за съпричастност на обвиняемия към престъплението. Според съда няма нови обстоятелства, които да налагат промяна на мярката в по-лека, каквато е поискал обвиняемият.

Оставиха в ареста обвиняем в опит за убийство на леля си (СНИМКА)

Тодор Гочев е обвинен за това, че в периода от 16 до 19 август 2025 г. в изоставена сграда в Девин е нанесъл побой на 66-годишната си леля Йордана Бадева и я е бутнал в шахта от третия етаж, при което ѝ е причинил средна телесна повреда - счупвания на ръка, таз и ребра.

Първоначално обвинението е било за телесна повреда, но впоследствие е променено в опит за убийство в условията на домашно насилие.

БТА

По данни на прокуратурата в хода на разследването са събрани множество доказателства, включително показания на пострадалата и на свидетели. Защитата оспорва обвинението и настоява за по-лека мярка.

Тодор Гочев е задържан от юли миналата година. За престъплението се предвижда наказание от 15 до 20 години лишаване от свобода.