Облак от африкански прах от районите на Либия и Египет преминава над Гърция и се очаква да се задържи до 20 март, съобщават гръцки медии.

Преносът на прахови частици ще достигне своя пик днес, като явлението ще засегне столицата Атина и други части на страната, предава кореспондентът на БТА в Атина Иван Лазаров.

По данни на Атмохъб – гръцка платформа за наблюдение и анализ на атмосферните явления и на Националната обсерватория на Атина, валежите, съпътстващи явлението, са допринесли за намаляване на концентрациите на прах, поради което качеството на въздуха не е значително влошено.

Най-високите концентрации на прах се очакват главно в южна Гърция и на остров Крит, се посочва в информацията. Според прогнозите валежите могат да доведат и до т.нар. „кални дъждове“, които днес се очаква да обхванат Централна Гърция, включително областта Атика, включваща столицата Атина.

Явлението е характерно за региона и се дължи на пренос на прахови частици от Северна Африка към Източното Средиземноморие при съответните атмосферни условия.