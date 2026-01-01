На 18 март 2026 г., в 16:13 часа, в Първо РУ-Стара Загора е постъпил сигнал от 35-годишен мъж, че на улица в града, пред сграда на фирма, е паркиран автомобил „Фолксваген“, в който има заключена жена.

Отвличане в Стара Загора: 31-годишна жена открита в друго населено място

На място е изпратен полицейски екип, който установил 34-годишна жена. Тя заявила, че е била заключена в автомобила без нейно съгласие и противозаконно е лишена от свобода от 55-годишен и 19-годишен мъж.

По случая е образувано досъдебно производство по чл. 142а, ал. 1 от Наказателния кодекс под надзора на Районна прокуратура-Стара Загора.

Двамата мъже са задържани за срок до 24 часа.