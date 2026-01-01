И.д. главен прокурор Борислав Сарафов коментира шокиращия случай с тройното убийство в "хижата на ужасите" на Петрохан и го сравни с мистериозния, психологически трилър сериал с елементи на хорър и драма „Туин Пийкс“ (Twin Peaks).

Работя тази работа основно по криминални дела – следовател и прокурор – вече 31 години, видял съм много неща, но това, което виждам сега, определено ме шокира, заяви безпокойството си Сарафов. „Два пъти повече ме шокира дейността, не само убийството, а дейността на тази неправителствена организация, която сякаш се е опитала да изземе дейността на оторизираните, държавни институции, да провежда своя политика и свои действия. Отделно от това дейността на тази неправителствена организация в никакъв случай не може да се каже, че е богоугодна, че е в интерес на държавата и на децата – вие четете между редовете какво имам предвид с това“, посочи още той.

По думите му дейността на тази организация трябва да бъде изцяло проверена по отношение на децата, които са отивали там на лагери и са били предоставени от своите родители.

„Макар че има проверки на ДАНС от преди две години на тази организация, всъщност именно това възпрепятства събирането на информация и доказателства – нежеланието на родителите на тези деца за съдействие. Пълният отказ за съдействие и саботирането на разследването от родителите на децата, които са били там. Това за мен е шокиращо. Потресен съм. Не знаех, че съществуват подобен тип неща, но за съжаление понякога животът предлага по-фрапиращи обстоятелства, отколкото дори в сериала „Туин Пийкс“, намираме се пред един действителен „Туин Пийкс“, който тепърва предстои да разнищим, защото има много неизвестни, каза още Сарафов.

Той потвърди, че един от издирваните е Ивайло Калушев - собственикът на "хижата на ужасите" и няма никаква връзка с него.

"Издирва се, няма връзка с него, не изключваме той също да не е сред живите", допълни Сарафов и коментира съобщението, което той е изпратил към майка си: "Есемесът съдържа неща, за които човек може да си направи извода, че той възнамерява да посегне на живота си. Дали е жив, къде се намира - това е много работа, която предстои".

"Нищо от това, което ще чуеш, не е вярно, дори и частичка, но нямаме никакви сили повече да се борим с тази кочина... То не е причината, то е просто капката, която преля за всички нас чашата, поредният искрен опит да помогнем на едно болно дете - момиче е, в твоя чест :))) Прости ми, благодаря ти от сърце и когато намериш сили (по-скоро е по-добре), просто си насочи мисълта към мен и ще ме намериш. Този свят е един много стабилен сън. Няма смисъл да го превръщаш в кошмар. Направи напук и виж вътре в себе си и се усмихни. Обичам те много. Бъди свободна", е написал Ивайло Калушев в съобщение до майка си известно време преди телата да бъдат открити.

Председателят на ДАНС Деньо Денев опроверга спекулациите и подчерта, че техни служители не са присъствали на местопроизшествието. Определиха информацията като слухове на местните в селото, които не са различили барети, полиция и ДАНС.

"Преди 2 години ДАНС е извършила проверка по получен сигнал от гражданин. В хода на проверката са установени данни за престъпления, в резултат на което данните са изпратени на прокуратурата. В хода на проверката установеното не кореспондира с правомощията на ДАНС, поради което наличието на данни за престъпление е докладвано на прокуратурата. Към настоящия момент са набелязани още предстоящи мероприятия", каза Денев.

Той даде повече яснота и за самия сигнал, подаден към тях: „Сигналът съдържа твърдения за сексуални посегателства над малолетни и непълнолетни деца, паравоенни структури, които са се разположили на територията на въпросната хижа, и за дейност като секта или отклонение от общоприетите религиозни възгледи”.

И.д. главен прокурор Борислав Сарафов допълни, че не е нормално паравоенна организация да пази хижата. По думите му бившият министър Борислав Сандов трябва да бъде попитан кой и защо е сключил с тази организация такъв договор.

Иначе продължава разследването на мистериозното убийство край хижа „Петрохан”. След като от полицията потвърдиха за намерени три тела с огнестрелни рани, предстои експертизи да докажат вида на оръжието, както и дали става въпрос за убийство и последвало самоубийство.

Работи се по няколко версии. Една от тях е за секта с непълнолетни и малолетни лица. Разследващите откриха и данни за секта, свързана с организацията, стопанисвала хижата. Днес се очаква да излязат резултатите от аутопсията на трите тела. В хижата, до която се е стигало след три бариери, е имало голямо количество оръжия.

Издирват се лица, свързани с НПО, което с е помещавало в сградата. Тримата убити не са криминално проявени, а откритите оръжия са законно притежавани.