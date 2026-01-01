На 16 март 2026 г., в 13:30 ч., в Участък – Павел баня е получено съобщение от 49-годишен мъж за кражба на четири коня. Инцидентът е станал за времето от 20:30 ч. на 13 март до 08:00 ч. на 14 март, съобщиха от областната дирекция на МВР – Стара Загора.

Откраднаха коне край Белица

Животните се намирали в местност в землището на село Търничени, в оградена земеделска площ с електропастир.

По случая в РУ-Казанлък е образувано досъдебно производство по чл.194 от НК под надзора на Районна прокуратура – Стара Загора.