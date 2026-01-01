Жена пострада при пътнотранспортно произшествие в Казанлък, съобщиха от отбластната дирекция на МВР в Стара Загора.

На 16 март 2026 г., около 17:40 ч., в Казанлък на ул. „Ръжена“ 25-годишен мъж с „БМВ“ премина с гумата си през крака на 30-годишна жена.

Пострадалата е откарана със собствен транспорт до ФСМП и впоследствие пренасочена за лечение в болница в Стара Загора, без опасност за живота.

Водачът е тестван за алкохол – резултатът е отрицателен.

По случая е образувано досъдебно производство под надзора на Районна прокуратура – Стара Загора.