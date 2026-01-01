Разследване за палеж е образувано в РУ-Кърджали след пожар в къща в село Велешани.

Пожарът в сградата възникнал около 21:30 часа на 15 март и нанесъл значителни материални щети. Унищожени били по 80 кв. м покривна и междуетажна конструкция, врати, прозорци, техника.

Екип на пожарната служба в Кърджали потушил огъня. Дежурна оперативна група от РУ-Кърджали е извършила оглед на мястото на произшествието.

По първоначални данни няма следи от умишлен палеж. Работата по изясняване на случая продължават сектор „Криминална полиция“ и разследващ полицай.