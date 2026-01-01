Три досъдебни производства за престъпления, свързани с купуване на гласове, са образувани на 11 юни в Районното управление в Исперих във връзка с предстоящите на 14 юни частични избори за кмет на село Подайва.

Според информация от разследващите, двама жители на селото – на 63 и 33 години – посетили звено „Български документи за самоличност“ в Исперих заедно с още шестима души. Установено е, че двамата мъже са заплатили таксите за издаване на нови лични карти на придружаваните от тях лица.

В хода на проверката са събрани данни, че предоставената имотна облага е била с цел склоняване на лицата да упражнят правото си на глас в полза на определен кандидат за кмет на предстоящия вот.

По случаите са образувани три досъдебни производства по чл. 167, ал. 2 от Наказателния кодекс, който предвижда наказателна отговорност за предлагане или даване на имотна облага с цел влияние върху избирателния вот.

Разследването продължава под наблюдението на прокуратурата. Събраните до момента материали са докладвани на компетентния прокурор, а органите на реда извършват допълнителни действия за изясняване на всички обстоятелства по случая.

Частичните избори за кмет на село Подайва са насрочени за 14 юни, като правоохранителните органи засилват контрола за предотвратяване на нарушения на изборното законодателство.