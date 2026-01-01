Летище Бургас разшири своето премиум обслужване с откриването на нов бизнес салон (Business Lounge) в Терминал 2 – пространство, създадено за пътници за Шенген и дестинации извън Шенген. Това съобщиха от пресцентъра на фирмата концесионер на аеропорта "Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт" АД.

Салонът може да приеме до 50 гости едновременно. Намира се в средната част на зона "Заминаващи" на Терминал 2 – на кратко разстояние след проверката за сигурност, в непосредствена близост до зоната за паспортен контрол и срещу гейт N5. Разположението му е съобразено с осигуряването на лесен достъп до търговските обекти, Шенгенските изходи, както и Не-Шенгенските изходи след проверка на личните документи в зоната за паспортен контрол.

Новото пространство ще функционира паралелно със съществуващия VIP салон в Терминал 1.

Радваме се да надградим още повече преживяването на пътниците на Летище Бургас с откриването на този нов Business Lounge. Нашата амбиция е не само да осигурим ефективно функциониране, но и да създадем модерна и гостоприемна премиум среда, която отговаря на очакванията на съвременните пътници. Това ново пространство е още една важна стъпка в дългосрочния ни ангажимент да инвестираме постоянно в качеството, комфорта и цялостното преживяване при пътуване през Летище Бургас, заяви Михаел Ройш, главен изпълнителен директор на "Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт" АД

Припомня, че вчера на Среща на бизнеса Ройс заяви, че Летище Бургас разполага с модернизирана инфраструктура и е подготвено да обслужва значително по-голям пътникопоток през следващите години.